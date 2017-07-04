Adı son kez oyun oynadığı parkta yaşatılacak

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, evinin karşısındaki bir apartmanda ölü bulunan 10 yaşındaki Ceylin Atik'in adı, evinin önündeki parkta yaşatılacak.

Ödemiş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı belediye binasında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ceylin Atik'in Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'nın adının "Ceylin Atik Parkı" olarak değiştirilmesi için oylama yapıldı.

AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla parkın adının değiştirilmesi kararı alındı.

"Temennimiz bir daha böyle olayların yaşanmaması"

Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Atik'in üzücü bir olay sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, adını yaşatmak için evinin önündeki parka adını vermek istediklerini söyledi.

Badem, "Kazım Karabekir ismini ise yine Ödemiş Belediyesi tarafından yapımı devam eden Zafer Mahallesi 1312 Sokak'taki parka vereceğiz. Temennimiz bir daha böyle olayların yaşanmamasıdır." ifadelerini kullandı.