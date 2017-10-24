Adı sık sık FETÖ ile anılıyor… Akşener’in ekibinde hangi isimler öne çıkıyor

1 Kasım’da partiden aday gösterilmeyen Meral Akşener bazı isimler ile birlikte isyan bayrağını açmıştı. Ancak bu süreçte Akşener’in adı FETÖ ile anılmaya başlandı. Akşener’in FETÖ ile bağlantılı olduğu sık sık dillendirildi. Hatta en yakınındaki bazı isimler FETÖ üyeliği suçlaması ile gözaltına bile alındı. Tüm bu süreçlerin ardından parti kurmaya karar veren Akşener bu fikrini fiiliyata döktü.

Ancak partinin içinde de oldukça dikkat çekici isimler yer alıyordu.

Kurucu heyet şu şekilde oluştu:

Cevher Cevheri, Çiğdem Özer, Elif Gökdemir, Erdoğan Bozdemir, Fulya Yasemin, Hatice Bilici, Hüseyin Özlük, Koray Aydın, Kazım Ataoğlu, Orkun Ertürkmen, Suat Çağlayan, Aydan Yılmaz, Tugay Uluçevik, Nafi Özyurt Sipahioğlu, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan.

Son olarak CHP’den istifa eden milletvekili Aytun Çıray da Akşener’in ekibine katıldı.

Meral Akşener ekibi yeni partinin kuruluş hazırlıklarını yaparken HDP ile de temasa geçti. Yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim, HDP'de siyaset yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biriyle görüştü.

HDP'DE SİYASET YAPAN KÜRT SİYASETÇİYLE GÖRÜŞÜYOR

Akşener ekibinin görüş alışverişi yaptığı isimlerin içinde içinde Kürt siyasetinde yer almış öne çıkan bazı isimler de yer aldı. Kulislere göre yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim, HDP'de siyaset yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biriyle görüştü.

HDP'Lİ SİYASETÇİNİN CEVABI NE OLDU?

Görüşmenin yeni partiye bir davet olmadığının altı çizilirken bölgedeki gelişmeler ve kurulacak partiyle ilgili görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. HDP'li siyasetçinin detaylı bir değerlendirme için partinin programının ortaya çıkması gerektiği görüşünü ilettiği öğrenildi.