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Adı sık sık FETÖ ile anılıyor… Akşener’in ekibinde hangi isimler öne çıkıyor

MHP’den ihraç edilen ve ismi sık sık Fetullahçı Terör Örgütü ile beraber anılan Meral Akşener yeni parti kurdu.

24 Ekim 2017 Salı 14:48
Adı sık sık FETÖ ile anılıyor… Akşener’in ekibinde hangi isimler öne çıkıyor

1 Kasım’da partiden aday gösterilmeyen Meral Akşener bazı isimler ile birlikte isyan bayrağını açmıştı. Ancak bu süreçte Akşener’in adı FETÖ ile anılmaya başlandı. Akşener’in FETÖ ile bağlantılı olduğu sık sık dillendirildi. Hatta en yakınındaki bazı isimler FETÖ üyeliği suçlaması ile gözaltına bile alındı. Tüm bu süreçlerin ardından parti kurmaya karar veren Akşener bu fikrini fiiliyata döktü.

Ancak partinin içinde de oldukça dikkat çekici isimler yer alıyordu.

Kurucu heyet şu şekilde oluştu:

Cevher Cevheri, Çiğdem Özer, Elif Gökdemir, Erdoğan Bozdemir, Fulya Yasemin, Hatice Bilici, Hüseyin Özlük, Koray Aydın, Kazım Ataoğlu, Orkun Ertürkmen, Suat Çağlayan, Aydan Yılmaz, Tugay Uluçevik, Nafi Özyurt Sipahioğlu, Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu, Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ile Isparta Milletvekili Nuri Okutan.

Son olarak CHP’den istifa eden milletvekili Aytun Çıray da Akşener’in ekibine katıldı.

Meral Akşener ekibi yeni partinin kuruluş hazırlıklarını yaparken HDP ile de temasa geçti. Yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim, HDP'de siyaset yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biriyle görüştü.

HDP'DE SİYASET YAPAN KÜRT SİYASETÇİYLE GÖRÜŞÜYOR

Akşener ekibinin görüş alışverişi yaptığı isimlerin içinde içinde Kürt  siyasetinde yer almış öne çıkan bazı isimler de yer aldı. Kulislere göre yeni partinin kurucuları arasında bulunan etkin bir isim, HDP'de siyaset yapan Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biriyle görüştü.

HDP'Lİ SİYASETÇİNİN CEVABI NE OLDU?

Görüşmenin yeni partiye bir davet olmadığının altı çizilirken bölgedeki gelişmeler ve kurulacak partiyle ilgili görüş alışverişi yapıldığı kaydedildi. HDP'li siyasetçinin detaylı bir değerlendirme için partinin programının ortaya çıkması gerektiği görüşünü ilettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:48
  1. MERAL AKŞENER
  • AliAli9 sa önce
    Bu millet uykudan uyandı ve sizingeçmişinizi unutmadı Ve unutmadığımız gibi zamanında emrindeçalıştığınız zamanın kudretli komutanları sizi neyimünasip görürse ona oturuyordunuz.Bugün kalmış memleketin yönetimine laf atıyorsunuz. Sen önce bu memleketin icişleri bakanıyken hakaret edenleremahkemede cevabını veremedinzamanın icişleri bakanıMeral Akşenerdi aklıma gelen.Buda memleketimiz için bir tuzak.
Bugünkü Akit

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