Adı bile belli oldu… Dünyada bir ilk!

Herhangi bir merkez bankası veya otoriteye bağlı olmamaları Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimlerini cazip kılan en önemli etkenlerden birisi. Ancak dijital paralar sunduğu teknoloji ve kazançla banka ve hükümetlerin radarına girmiş durumda. Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ethereum’un yaratıcısı Vitalik Buterin ile görüşmüş ve kendisine Rus teknoloji firmalarıyla ortak proje geliştirmesi yönünde tavsiyede bulunmuştu. Akşam'da yer alan habere göre Putin fikir olarak dijital paralara desteğini sunmasına rağmen Rusya bu konuda resmi bir çalışma başlatmadı.

YENİLİKÇİ OLARAK TANINIYOR

Kripto para geliştirme konusunda ilk resmi adımı atan ise Estonya oldu. Estonya küçük bir ülke olmasına rağmen teknoloji alanındaki girişkenliğiyle tanınıyor. Estonya hükümetinin kurduğu e-Vatandaşlık(e-Residency) sistemi sık sık örnek bir uygulama olarak gösteriliyor. Söz konusu sisteme üye olduğunuzda Estonya hükümetinin sunduğu elektronik hizmetlerden vatandaşı olmadan yararlanabiliyorsunuz. Bunun yanında sistem Estonya’ya ayak bile basmadan AB merkezli bir şirket kurmanıza olanak sağlıyor.

BUTERIN DANIŞMAN OLDU

Estonya e-Residency Direktörü Kaspar Korjus bir kripto para halka arzı (ICO) gerçekleştirmek istediklerini açıkladı. Bu arzın ne zaman gerçekleşeceğine yönelik bir açıklamada bulunmayan Korjus, paranın değerinin belirlenmesi için çalışmaların başladığını belirtti. Estonya hükümeti ‘Estcoin’ ismi verilecek dijital paranın arzıyla ilgili teknoloji firmalarıyla görüş alışverişinde bulunurken Buterin de projeye danışman oldu.