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ADF kamplarına operasyon başlattılar

Ordu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki ADF kamplarına yönelik hava ve kara bombardımanında 100'den fazla militanın öldürüldüğünü açıkladı.

26 Aralık 2017 Salı 16:00
ADF kamplarına operasyon başlattılar

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda Ugandalı ayrılıkçılardan oluşan silahlı grup Demokratik İttifak Güçleri'ne (ADF-Nalu) ait kamplara düzenlenen hava saldırılarında 100'den fazla ayrılıkçının öldürüldüğü bildirildi.

Uganda Ordu Sözcüsü Ronald Kakurungo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ordusuyla ADF isyancılarına yönelik ortak operasyon başlattıklarını belirtti.

Kakurungo, ADF militanlarının 7 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü harekat merkezine düzenlediği, 14 barış gücü askerinin öldüğü, 50'sinin yaralandığı saldırının ardından operasyon kararı alındığını söyledi.

22 Aralık'ta başlayan operasyonda Uganda ordusunun hava saldırıları düzenlediğini, sınırdaki Bundibugyo bölgesinden de kara saldırıları yaptığını dile getiren Kakurungo, "Kongo Demokratik ordusuyla yaptığımız istihbarat ve koordinasyonla ADF ayrılıkçılarına ait 8 kampın yok edildiğini, 100'den fazla militanın da öldürüldüğünü teyit edebiliriz. Kongo Demokratik Ordusu hava saldırılarından kurtulan isyancıların peşine düştü." dedi.

Uganda'da 1986'dan bu yana iktidarda bulunan Yoveri Museveni rejimine karşı kurulan ADF-Nalu, BM'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

İnsani yardım kuruluşları verilerine göre, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda 1995 yılından bu yana aktif olan ADF-Nalu, binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 16:00
  1. Uganda
  2. Kongo Demokratik Cumhuriyeti
  3. Yoveri Museveni

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