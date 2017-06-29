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Adete taş ocağı!

Batman'da yaşayan 40 yaşındaki Hatice Yeşilmen'in yaşadığı olay akıllara durgunluk verdi. Tam 20 yıl boyunca karın ağrısı çeken Yeşilmen ağrıları dayanılmaz hale gelince gittiği hastanede gerçeği öğrendi. Acilen ameliyata alınan Yeşilmen'in safra kesesinden tam 2 bin 7 taş alındı.

29 Haziran 2017 Perşembe 22:02
Adete taş ocağı!

Batman'da özel bir hastanede, 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Hatice Yeşilmen'in safra kesesinden ameliyatla 2 bin 7 taş alındı.

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan ve sık sık doktora giderek ağrılarına şifa arayan Yeşilmen, son bir yılda 15 kilogram kaybedince kanser şüphesiyle çeşitli hastanelere gitti.

20 yıl karın ağrısı çeken Yeşilmen, ağrıları dayanılmaz hale gelince Batman'da özel bir hastaneye başvurdu.

Hastanede yapılan tetkiklerde, Yeşilmen'in karın ağrısının nedeninin safra kesesinde oluşan taşlardan kaynaklandığı belirlendi.

SAFRA KESESİNDEN 2 BİN 7 TAŞ ÇIKARILDI

Genel Cerrah Doç. Dr. Alpaslan Terzi tarafından ameliyat edilen Yeşilmen'in safra kesesinden 2 bin 7 taş çıkarıldı.

Doç. Dr. Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, safra kesesi ameliyatlarını çok sık yaptıklarını ancak böylesiyle ilk defa karşılaştıklarını söyledi.

Terzi, "Bu kadar taş çok nadir görülen bir durum. İlk defa bir safra kesesinde bu kadar taş gördüm. Safra kesesinden 2 bin 7 taş çıktı. Büyüklükleri fındık kadar olanı da mercimek tanesi kadar olanı da vardı." ifadelerini kullandı.

Yeşilmen ise 20 yıl sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek Terzi ve ekibine teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 22:02
  1. safra kesesi taşı
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