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Adeta taş ocağı: 3 bin 200 taş çıktı!

Bursa’da uzun süredir mide şikayetiyle gitmediği doktor kalmayan kişinin safra kesesinden 3 bin 200 tane taş çıktı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 23:28
Adeta taş ocağı: 3 bin 200 taş çıktı!

Uzun yıllar mide ağrısı sebebiyle hastane hastane dolaşan 70 yaşındaki Ayfer Çelik’in son olarak gittiği hastanede safra kesesinde taş olduğu ortaya çıktı. Tetkiklerden sonra ameliyata alınan Çelik’in safra kesesinden tam 3 bin 200 tane taş çıktı.

İlk defa safra kesesinde o kadar taş gördüğünü ifade eden Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Servet Yetgin, “Ayfer hanım bize uzun yıllardır devam eden mide ağrısı şikayetiyle başvurdu. Bu şikayetlerle çeşitli defalar doktora gitmiş, ama bir teşhis konulamamış. Yaptığımız ultrason ile safra kesesinin taş ile dolu olduğunu gördük. Ameliyatı laparoskopik yöntemiyle yani kapalı şekilde gerçekleştirdik. Ameliyattan sonra safra kesesini açtığımızda hepimiz çok şaşırdık. Daha önce birçok safra kesesi ameliyatı yaptım. En fazla 8-10 tane taş ile karşılaşılır. 18 yıldır yaptığım ameliyatlar sonunda böyle bir safra kesesiyle karşılaşınca, üşenmeden taşları saydık. 3 bin 200 adet taş vardı. Bugün birinci haftasını geride bıraktı. Şikayetleri tamamen geçti” diye konuştu.

Emekli sağlık çalışanı olarak böyle bir şeyle karşılaşmasının şaşırtıcı olduğunu belirten Çelik, “Böbrek ve mide için defalarca doktora gittim. Tedavi ve ilaçlar kullandım. Hep ağrı ile geçti yıllarım. Yine ağrılarımın arttığı bir gün, kızımla birlikte Hayat Hastanesi’nden de randevu aldık.

Bütün tetkikler yaptırdıktan sonra safra kesesinde taş olduğu ortaya çıktı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. İlaçları bıraktım. Şu anda çok sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum” dedi.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 23:28
  1. Bursa safra kesesi taşı
  2. mide ağrısı
  • YY41 dk önce
    hasta ; YILLARCA DOKTORA GİDİYOR, TEŞHİS KONULAMIYORSA:O doktorlara Soruşturma Açmak Lazım.
  • MuratMurat41 dk önce
    Yemeklerin uzerine tuz yerine taşmı serpiyordun Ayfer hanim?
  • Yelda özenYelda özen43 dk önce
    Ablacım bulguru ayıklayıp yiyeydin keşke. Bak midende 30 senelik taş birikmiş
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