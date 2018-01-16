Adeta para basacak... İşte ikinci Boğaz

Yap-işlet-devret kamu-özel işbirliği karma modeliyle hayat bulacak olan 45 kilometrelik Kanal İstanbul’un güzergâhı netleşti. Kentsel dönüşümün de rol alacağı dev projenin detayları da belli olmaya başladı. Güzergâh; Küçükçekmece, Sazlıdere, Durusu Hattı yani yaklaşık 45 kilometrelik bir alan olarak belirlendi. 3. havalimanına göre konumu Küçükçekmece’den girişi olarak belirlendi.

HANGİ İLÇELERDEN GEÇECEK

Bitirildiğin 125 kilometrenin dışında Avrupa tarafında Kınalı'dan Tem'e bağlanıyor, Anadolu Yakası'nda Akyazı'ya bağlanacak. Yine Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçip, hızlı tren hattında olacak. En güneyde de D100 Karayolu güzergahı olacak. Marmara tarafındaki 3 tane geçişi Marmaray'da olduğu gibi batırma tüple Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirilmesi hedefleniyor. Kanal İstanbul'dan kaynaklı yarma yapıldığından viyadük gerektiren geçişler olmayacak. Boğaz trafiğini rahatlatmak ve riski azaltmak için yapılan Kanal İstanbul'un su derinliği yaklaşık 25 metre, su yüzeyinde genişlik 145 -150 metre civarında olacak.

Kanal İstanbul’un uzunluğunun, kuzeyde Karaburun arkasından Durusu Barajına kadar 2700 mt, Durusu Barajı üstünden geçişi 2000 mt, Sazlıdere Barajına kadar 11.500 mt, Sazlıdere barajı üzerinde 12.500 mt, Sazlıdere barajı ile Küçükçekmece Gölü arasında 6.800 mt, Küçükçekmece Gölü üzerinde 7.500 mt ve Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi arasında 500 metrelik kara parçası olmak üzere 43.500 mt olacağı tahmin ediliyor.

Şahintepe, Güvercintepe ve Altınşehir’inde içinde bulunduğu toplam 44 Bin 442 dönüm alan ”Rezerv Yapı Alanı” içine alındı. (Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 31.05.2012 tarihli Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmişti. Daha sonra Küçükçekmece Gölü, Başakşehir’in önemli bir bölümü ve Arnavutköy ilçe sınırlarında büyük bir alan, “Rezerv Yapı Alanı” olarak belirlendi.

Bölgede Kayaşehir’de TOKİ tarafından inşa edilmiş ve edilmekte olan 65.000 konut ve Kiptaş tarafından tamamlanmış birçok proje bulunmakta. İlk kararda Şahintepe, Güvercintepe ve Bahçeşehir kapsam alanında değilken, bu bölgeler daha sonra alınan kararlarla rezerv yapı alanları kapsamına eklendi.

Projenin ilk gündeme geldiği günden bugüne Bakanlık bürokratları, masalarına konan raporları ciddi bir şekilde inceledi, analizlerini yaptı. Özellikle projenin maliyetini Silivri - Çatalca aksıyla kıyasladı. Ve ortaya daha düşük bir maliyet çıktı.

Kayaşehir merkezli 1.5 milyonluk yeni şehir ile bahçekent ve beklenen bio şehir gibi projeler bölgenin dinamik alt yapısının birer sembolü olarak gündeme geldi. Bunlardan sadece bio şehir askıya alındı. Bu projenin de 2019 yılında gündemde gelmesi bekleniyor.

ÇILGIN ADALAR YAPILACAK

Projede kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Projeden çıkan hafriyatla Marmara Denizi'ne 3 grup ada yapılması planlanıyor. Adaların yapımı için öncelikle taşocaklarından kayalar getirilecek. Bu kayalarda yapılacak tahkimatın ardından, kayaların ortasına Kanal İstanbul toprağı dökülecek. Adaların üzerinde de rekreasyon alanları başta olmak üzere gelir getirici projeler oluşturulacak. Projelerin pazarlanmasından elde edilecek gelir, kanalın finansmanında kullanılacak.

MALİYETİ 60 MİLYAR TL'Yİ BULACAK

Projenin maliyetinin 60 milyar TL'yi bulacağı belirtiliyor.İnşaat aşamasında 6 bin kişinin, işletme aşamasında bin 500 kişinin çalışması öngörülüyor. Tamamlandığında ise yaklaşık 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayacak. Kanal derinliğine bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar metreküp hafriyat çıkması bekleniyor. Deniz ve dip taramasından da 115 milyon metreküp malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor. Günde 160 geminin geçmesi öngörülen Kanal İstanbul, yıllık 8 milyar dolar gelir ile kendisini 5 yılda amorti edecek.

İLK OLARAK 16. YÜZYILDA ORTAYA ATILDI

Karadeniz ile Marmara Denizi’ni oluşturulacak bir boğazla birbirine bağlama düşüncesi, 16. Yüzyılda ortaya atıldı. 1500’lü yıllarda Osmanlı Devleti’nin hayata geçirmeyi planladığı 3 büyük projeden biri Sakarya Nehri ve Sapanca Gölü’nü Karadeniz ve Marmara’ya bağlamaktı. 1550 yılında Kanuni Sultan Süleyman döneminde, Mimar Sinan ve Nicola Parisi tarafından hazırlıklara başlanmasına rağmen savaşlardan dolayı bu projenin hayata geçmesi iptal edildi. 20 yıl önce konu ilk merhum Başbakan Bülent Ecevit tarafından gündeme getirildi. 2011 yılında da ‘Çılgın proje’ adıyla o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dillendirildi.

100 YIL ÖMÜR

Yatay mühendislik çalışmaları devam eden güzergâhın inşaatının 5 yılda tamamlanması bekleniyor. Proje tamamlandığında 350 DTW büyüklüğündeki gemilerin bile geçişi için uygun olacak. Ekonomik ömrü 100 yıl olacak.

'MEGALAR ÜSTÜ PROJE'

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, Kanal İstanbul’un sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye’nin geleceğinde etkili olacak bir proje olduğunu dile getirdi. Maya, “Megalar üstü bir projeden bahsediyoruz. Sadece İstanbul, sadece Avrupayakası değil; tüm Türkiye için değeri büyük bir proje. Sadece bugünden yarına olacak gelişimiyle değil yıllar boyu gelişimini ve değer artışını konuşacağız. Yıllar içinde çok daha iyi şekillenecek” diye konuştu.

TSKB Gayrimenkul Değerleme Kurumsal Kalite ve İş Geliştirme Yönetici Yardımcısı Gamze Ertaş Karcıoğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan Kanal İstanbul projesinin güzergahını oluşturan Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu hattında önemli değerler oluştuğunu kaydetti. Karcıoğlu, “Tahmini proje hattı üzerindeki Arnavutköy, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki değerler etkilenmiştir” dedi.