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Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!

Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye`ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1,7 milyar dolara yükseldi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 08:19
Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1,7 milyar dolara yükseldi. İlk sırayı 961 milyon dolarlık yatırımla İspanya alırken, bu ülkeyi 209 milyon dolarla Belçika, 123 milyon dolarla Almanya izledi.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı verilerinden derlediği verilere göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin etkileri ve Türk bakanların bazı AB ülkelerinde yaşadığı olumsuzluklara karşın hükümetin ekonomiyi korumaya yönelik tedbir ve teşvikleri, özellikle AB ülkelerinden Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım girişini artırdı.

AB ülkelerinden Türkiye'ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım sermaye tutarı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1,2 milyar dolardan 1,7 milyar dolara çıktı. Bu ülkeler arasında ilk sırayı 961 milyon dolarlık yatırımla İspanya aldı. İspanya'yı 209 milyon dolarla Belçika, 123 milyon dolarla Almanya, 114 milyon dolarla Avusturya, 15 milyon dolarla Fransa, 122 milyon dolarla Hollanda, 25 milyon dolarla İngiltere, 22 milyon dolarla İtalya ve 131 milyon dolarla ise diğer AB ülkeleri takip etti.

Asya ülkelerinin Türkiye'ye yönelik yatırım tutarı da önemli oranda arttı. Bu yılın ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre sermaye girişi Asya ülkelerinden yüzde 140 artışla 362 milyon dolardan 870 milyon dolara, Körfez ülkelerinden yüzde 414 artışla 107 milyon dolardan 550 milyon dolara çıktı.

Türkiye'de söz konusu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleri yüzde 2 artarak 3 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin sermaye kalemi ise yüzde 77 artarak 2,6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'ye giren yatırım tutarı ise yüzde 48,4 artarak 2,7 milyar doları buldu. Yatırım girişinin sektörlere göre tutar dağılımında ilk sırayı mali aracı kuruluşların faaliyetleri aldı. Bu sektördeki yatırım sermaye girişi bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artışla 1 milyar doları aştı.

Türkiye'de kurulu toplam 54 bin 992 uluslararası sermayeli şirketin 22 bin 38'ini AB ülkeleri ortaklı girişimler oluşturdu. Bu şirketlerin içinde 6 bin 969 firma ile Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 3 bin 16 firmayla İngiltere ve 2 bin 744 firmayla Hollanda izledi.

Öte yandan söz konusu dönemde 1,3 milyar dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti.

AB ülkelerinden sermaye girişlerinin bazı ülkelere göre dağılımı (milyon dolar) şöyle:

Ülke Ocak-Nisan 2016 Ocak-Nisan 2017

İspanya 310 961

Belçika 7 209

Almanya 58 123

Hollanda 318 122

Avusturya 244 114

Çek Cumhuriyeti 0 65

Lüksemburg 7 30

İngiltere 149 25

İtalya 55 22

Fransa 3 15

Danimarka 6 12

Yunanistan 12 12

İsveç 2 9

Slovenya 0 2

Bulgaristan 0 1

Estonya 0 0

Finlandiya 2 0

İrlanda 0 0

Letonya 3 0

Litvanya 0 0

Macaristan 0 0

Malta 37 0

Polonya 0 0

Portekiz 0 0

Romanya 0 0

Slovakya 0 0

TOPLAM 1.213 1.722

 

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 08:19
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