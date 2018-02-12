THY Gezi Sayfası - Trabzon
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Adeta bir cennet: Çaykara

Şelale ve gölleri ile görsel bir şölen sunan Çaykara, Trabzon'un önemli turizm bölgelerinden birisidir.

12 Şubat 2018 Pazartesi 14:45
Adeta bir cennet: Çaykara

Şelale ve gölleri ile görsel bir şölen sunan Çaykara, Trabzon'un bir ilçesidir. Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden Taşkıran ve Uzungöl bu ilçede bulunmaktadır.

Belde, deri hastalıkları ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen kaplıcasıyla ünlüdür. Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta yer alan Çaykara, Trabzon'da gezilmesi gereken yerler arasındadır.

TARİHÇESİ

Çaykara beldesi tarih boyunca birçok milletin uğrak yeri olmuştur. Bölge uzun yıllar Peçeneklerin ve Bizanslıların hakimiyetinde kalmıştır. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u Pontus Devleti'nden alması ile kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçmiştir.

1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında bölge Rus Ordusunun işgaline uğramıştır. İlçenin 27 km güneyindeki Sultanmurat yaylasında bulunan "Şehitler Tepesi" bu savaşta şehit düşen Türk askerlerinin ölümsüz anıtıdır.

1925 yılına kadar Of ilçesine bağlı bir köy iken, 1925 yılında Bucak, 01.06.1947 tarihinde 5071 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuş, 01.01.1948 tarihinde de fiilen teşkilatlandırılmıştır.

İlçe ''Çaykara'' adını Solaklı ve Yeşilalan derelerinin birleştiği yere yakın taşların arasından çıkan ''Çaykara Suyu''ndan almıştır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Çaykara beldesi, dağlık ve kayalık bir yapıya sahiptir. Trabzon iline 75 km uzaklıktadır. İlçe merkezi denizden 280 m yükseklikte ve 25 km içeridedir. Of ilçesinden Bayburt ili istikametine uzanan vadinin içinde kurulmuştur.

Soğanlı Dağları ve Uzungöl bucağının doğu ve güneyinde bulunan dağlardan çıkan sular, Ataköy Kasabası yakınında birleşerek Solaklı Çayı adını alır ve Of ilçesinde denize dökülür. Solaklı Çayı'nın yatağı dar olduğundan, bu çayın kenarında bulunan İlçemizin yerleşim alanı da dardır.

Çaykara, Trabzon'un deniz sahilinden içeride olan 6 ilçesinden biridir. İlçenin 420 km2'lik bir yerleşim alanı vardır. Of-Dernekpazarı-Çaykara-Bayburt Devlet Karayolu, Solaklı Çayı'nı takip eder. Bayburt ili sınırları içinde bulunan Soğanlı Dağlarının yüksekliği 3.000 metreyi bulur.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 14:45
  1. Çaykara
  2. Trabzon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler! Kim bu Hristiyan grup?
    1. YPG'ye yardım için Afrin'e geçtiler!..
    2. 4 futbolcuyu soyunma odasında..
    3. TSK ve ÖSO o köyü ele geçirdi
    4. Ümit Milli Takım teknik direktörü..
    5. Sinpaş, herkesi ev sahibi yapacak
    6. Nazlı Ilıcak ve Altan kardeşler hakim..
    7. TSK ve ÖSO o köyü de ele geçirdi
    8. Alman vekilden Türklere korkunç tehdit!
    9. Adeta bir cennet: Çaykara
    10. Galatasaray Antalyaspor..
    11. Youtube kaldırmıştı yeniden yayınlıyoruz
    12. Kremlin'den "Suriye" açıklaması!..
    13. Trabzonspor'dan flaş şike açıklaması!
    14. Ve yönetim kararını verdi! Beşiktaş..
    15. Bakan Arslan: 80 milyonun duasını..
    16. Kampanya başlattılar! 'Türkiye'ye F-35..
    17. Ve Marcelo,Neymar'ın gideceği takımı..
    18. Galatasaray'da kalede Cedric..
    19. Kardeşi için ölümü göze aldı! 12...
    20. ABD, Suriye'de PKK'ya ordu kuruyor!..
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ahmet Davutoğlu 'kirli planı' açıkladı
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Ülke harap halde ama... Sahte zaferi O başkentte şeker dağıtarak kutladılar!
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    Dokuzu da yan yana defnedildi
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları belli oldu
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"
    İsmi sır gibi saklanıyor..."İstediğimiz zaman indirebiliriz"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Yarar: Afrin'e geçiş yapan son grup PKK'lı değil
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!
    Türkiye’nin hakiki dostları kendini gösteriyor… Terör örgütünün sesini kestiler!