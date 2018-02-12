Adeta bir cennet: Çaykara

Şelale ve gölleri ile görsel bir şölen sunan Çaykara, Trabzon'un bir ilçesidir. Türkiye'nin önemli turistik yerlerinden Taşkıran ve Uzungöl bu ilçede bulunmaktadır.

Belde, deri hastalıkları ve mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen kaplıcasıyla ünlüdür. Kent merkezine 75 kilometre uzaklıkta yer alan Çaykara, Trabzon'da gezilmesi gereken yerler arasındadır.

TARİHÇESİ

Çaykara beldesi tarih boyunca birçok milletin uğrak yeri olmuştur. Bölge uzun yıllar Peçeneklerin ve Bizanslıların hakimiyetinde kalmıştır. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Trabzon'u Pontus Devleti'nden alması ile kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimine geçmiştir.

1915 yılında I. Dünya Savaşı sırasında bölge Rus Ordusunun işgaline uğramıştır. İlçenin 27 km güneyindeki Sultanmurat yaylasında bulunan "Şehitler Tepesi" bu savaşta şehit düşen Türk askerlerinin ölümsüz anıtıdır.

1925 yılına kadar Of ilçesine bağlı bir köy iken, 1925 yılında Bucak, 01.06.1947 tarihinde 5071 sayılı kanunla ilçe statüsüne kavuşmuş, 01.01.1948 tarihinde de fiilen teşkilatlandırılmıştır.

İlçe ''Çaykara'' adını Solaklı ve Yeşilalan derelerinin birleştiği yere yakın taşların arasından çıkan ''Çaykara Suyu''ndan almıştır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Çaykara beldesi, dağlık ve kayalık bir yapıya sahiptir. Trabzon iline 75 km uzaklıktadır. İlçe merkezi denizden 280 m yükseklikte ve 25 km içeridedir. Of ilçesinden Bayburt ili istikametine uzanan vadinin içinde kurulmuştur.

Soğanlı Dağları ve Uzungöl bucağının doğu ve güneyinde bulunan dağlardan çıkan sular, Ataköy Kasabası yakınında birleşerek Solaklı Çayı adını alır ve Of ilçesinde denize dökülür. Solaklı Çayı'nın yatağı dar olduğundan, bu çayın kenarında bulunan İlçemizin yerleşim alanı da dardır.

Çaykara, Trabzon'un deniz sahilinden içeride olan 6 ilçesinden biridir. İlçenin 420 km2'lik bir yerleşim alanı vardır. Of-Dernekpazarı-Çaykara-Bayburt Devlet Karayolu, Solaklı Çayı'nı takip eder. Bayburt ili sınırları içinde bulunan Soğanlı Dağlarının yüksekliği 3.000 metreyi bulur.