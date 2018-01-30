Aden'de Cumhurbaşkanlığı karargahı ele geçirildi

Askeri yetkililerden Abdullah eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SGK'ye bağlı milis güçlerin gece saatlerinde Aden'in Dar Sad bölgesinde yer alan Cumhurbaşkanlığı koruma güçlerine ait karargaha saldırı düzenlediğini belirtti.

Şabi, SGK'ye bağlı milislerin karargaha yoğun saldırı düzenlediğini ve silah deposunu havaya uçurduğunu aktardı.

SGK'NIN SAFINA KATILDI

Koruma güçlerine ait 4. Zırhlı Tugayın söz konusu milisler tarafından tamamen ele geçirildiğini belirten Şabi, hükümet güçleri adına bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini ancak onların da SGK'nin safına katıldığını dile getirdi.

Yemen'in Aden kentindeki ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu SGK'ye bağlı silahlı milisler ile hükümet güçleri arasında pazar gününden bu yana aralıklarla çatışmalar yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığından Aden'deki gelişmelere dair dün yapılan yazılı açıklamada, "Aden'de yaşanan darbe girişimidir, kabul edilemez. Kimlerin himayesinde olursa olsun hiçbir isyan çabasına karşı kayıtsız kalınmayacak" ifadeleri kullanılmıştı.