Adem Atmaca: 'Gölete şimdiye kadar bir çivi bile çakmadık'

Türkiye'de 1979 yılından bu yana Atmaca Elektronik A.Ş. olarak çalışmalarını sürdüren ve bünyesinde Sunny, Jumbo gibi markaları barındıran Atmaca Şirketler Grubu, Bahçeşehir Göleti'yle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Atmaca, “ Bahçeşehir Göleti altyapı ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte 2 kat daha büyüyecek. Belediye ihale bedeli ve yatırım maliyetimizle birlikte 240 milyon TL'lik bir bütçe ayırdık. Bahçeşehir Göleti'ndeki ticari ünitelerin tapularına değişiklik yapılmaması adına şerh koyduk. Böylece göletin geleceğini de garanti altına almış olduk” dedi.

Bahçeşehir Göleti'nde imar konusunda Türkiye'de bir ilkin yaşandığını kaydeden Adem Atmaca “ Eski plana baktığımızda rekreasyon alanı yüzde 5'lik dilime denk geliyordu. Yeni planla birlikte değişikliğe gidildi. Yüzde 5'lik dilime denk gelen 11.500 metrekarelik alan göletteki yaklaşık 50 bin metrekarelik alanın içinde toplandı. Gölette emsal artmadı. Sadece ticari üniteler tek bir yerde toplanmış oldu. Bahçeşehir Göleti'nde büfeye dahi izin verilmeyecek. Gölette, gezi yolları, bahçe mobilyalar, yürüyüş parkurları ve konsept parklarla bölge sakinlerinin kullanımına sunmuş olacağız” dedi.

Bahçeşehir Göleti'nin ticari imara açılmadığının altını çizen Adem Atmaca gölette uzun ve orta vadede tapulara konan şerhler sayesinde sonradan yapılaşmanın önüne geçtiklerini söyledi. Adem Atmaca, “ Bahçeşehir Göleti'nde sınırlama sadece alan bazında değil aynı zamanda ticari üniteler de sınırlandırıldı. Burada sadece cafe, restoran ve mağaza gibi hafif ticari ünitelere izin verilecek. Bölgenin fonksiyonları net olarak belirlendi. Yüzde 5'ten daha fazla alanı kaplayan tek blok yapılamaz. Bunların da ötesinde, yine biz Bahçeşehir Göleti'ni korumak adına bir ilke imza attık. İleride bu ticari ünitelerin sahiplerinin birleşip gölete yeni bir plan başvurusunda bulunma ihtimalinin de önüne geçtik. Bu nedenle ikinci bir plan başvurusunda sadece yeşil alana izin verilmesini sağladık. Biz kötü niyetli yatırımcı olmuş olsaydık göletin içine de inşaat yapardık. Ancak biz bunu hiçbir zaman düşünmedik. Aksine bizden sonra gelecek olan nesiller için parkı böylece korumuş oluyoruz.” Dedi.

Gayrimenkul sektöründe 2011 yılından bu yana Bahçeşehir bölgesinde Atmaca Gayrimenkul markasıyla konut üretimine devam eden Atmaca Gayrimenkul hızla büyümeye devam ediyor. Şimdiye kadar 8 projede yaklaşık 2 bin bağımsız bölümün teslimini yapan şirket yaklaşık 900 adet bağımsız bölümün inşaatına devam ediyor. Adem Atmaca, Bahçeşehir'de konut üretimine devam edeceklerini ve şimdiye kadar bölgeye 8 projede yaklaşık 2 Milyar TL'lik değer kattıklarını söyledi.

Adem Atmaca, “Biz sanayici bir aileden geliyoruz. Elektronik sektöründe biz bir önceki üründen farklı ve rakiplerden farklı ürün geliştirme hedefimiz var. Konut sektörüne ilk giriş yaptığımızda da bu fikir ve hedefle yola çıktık. Projeyi geliştirirken mutlaka rakiplerimizden farklı projeler geliştiriyoruz. Kullanım ihtiyaçlarına göre projeler çiziyoruz. Rakiplerimizden ayrıştığımız en büyük özelliğimiz ise 4+1 daire seçeneğine yer verdik. Brütte 300 metrekarelerden başlayan daire seçeneği sunuyoruz. Bu daireleri çizerken de vatandaşlarımıza geniş ve ferah bir yaşam alanı sunma hedefiyle hareket ettik. Bu da bize satış grafiği olarak geri döndü. Bugün baktığımızda projelerimizde hızlı satış grafiğini yakaladık. Atmaca Gayrimenkul'den daire alan vatandaşlarımıza sadece kazançlı yatırım değil, aynı zamanda aile yaşantısı olan site yaşantısının kapılarını da araladık. Özetle oturum ihtiyacına uygun daireler tasarladık” dedi.

Bahçeşehir Göleti'ne yaklaşık 240 milyon TL'lik bir bütçe ayırdıklarını ve çalışmalar sonucunda göletin 2 katı büyüyeceğini kaydeden Adem Atmaca: “Teknik olarak bilgi vermek gerekirse, Bahçeşehir Göleti şu anda 162.000 metrekare büyüklüğünde. Göletin yanında yaklaşık 100 bin metrekarelik bakımsızlıktan dolayı kullanılmayan, atıl bir vaziyette duran özel bir arazi vardı. Belediye bu araziyi satın aldı. Bunlara ek olarak Atmaca Gayrimenkul olarak 130 bin metrekarelik bir peyzajını yapıp, Bahçeşehir Göleti'ne ilave edeceğiz. Bu alanda hatta botanik ağaçlar, hobi bahçeleri, macera parkı gibi detaylara yer vermeyi planlıyoruz. Böylece gölet, 2 katı büyümüş olacak. Bu rekreasyon alanıyla birlikte Bahçeşehir Göleti'nin büyüklüğü yaklaşık 240 bin metrekare civarında olacak. Bahsi geçen inşaat alanımız ise bu alanın 11 bin metrekarelik diminde yer alıyor. Diğer taraftan belediyenin düzenlemiş olduğu ihaleye biz de Atmaca Gayrimenkul olarak teklif verdik ve 103 milyon TL + KDV'ye peyzaj alanının ihalesini almış olduk. 1.5 kilometrelik derenin ıslah çalışmaları yine Bahçeşehir Göleti için Atmaca Gayrimenkul tarafından yapılıyor. Buradaki genişletme, altyapı ve ıslak çalışmalarının yatırım maliyeti ise 125 milyon TL civarında.”

“Hukuk ne dediyse biz onu uyguladık”

Danıştayın durdurma kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Atmaca, hukukun kararlarını harfiyen uyguladıklarını kaydetti. Atmaca, “Bize ulaşan her hukuki kararı anında uyguladık ve Hukuk burasıyla ilgili ne karar verdiyse neyse biz de onu harfiyen yerine getirdik”. dedi.