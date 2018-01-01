Adebayor itiraf etti! Tam uçağa binecektim...

Tecrübeli yıldız, Medipol Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'ndan övgüyle bahsetti. Adebayor, kariyerinde çalıştığı en kötü teknik direktörü seçerken hayatında yaşadığı en zor an olan terör saldırısını ve ailesiyle yaşadıklarını anlattı. İşte Adebayor'un röportajından öne çıkanlar:

"Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in 1 numarası, hepimiz onu çok seviyoruz. Kişiliği çok farklı, onun futbola olan tutku ve sevgisini görebilirsiniz. Berabere kaldığımızda ya da yenildiğimizde eminim yemek yemiyor, uyuyamıyordur. Lige farklı bir bakış açısı getirmeye çalışıyor. Bu yüzden ona saygı duyuyorum, benim için harika bir insan."

"RAKİP KİM OLURSA OLSUN AVCI'NIN MUTLAKA BİR ÇÖZÜMÜ VARDIR"

"Abdullah Avcı, çalıştığım en iyi hocalardan biri. Oyuna yaklaşımı, oyuncularıyla iletişimi, takımın oynayacağı oyunu anlatması... Çünkü kime karşı oynarsak oynayalım hep bir çözümü oluyor. Çalıştığım hocalar arasında ilk üçe girebilir"

"Başakşehir'de kupa kazanıp kazanamayacağımı bilemem ama tabii ki isterim. Ben futbolcuyum, hedefim için sonuna kadar giderim. Mayısta kimin şampiyon olacağını göreceğiz."

TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ 11'İ

"Kalede Volkan Babacan, solda Gael Clichy... Doğrusunu söylemem gerekirse Türkiye'deki en iyi 11'im kısaca Başakşehir!"

GÖZÜNÜN ÖNÜNDE İNSAN ÖLDÜRMÜŞLER!

"Kötü zamanları düşünmemeye çalışırım. En iyi zamanlarsa sürekli önümde. En kötülerden biri teröristlerin 2018'da milli takım otobüsümüze silahla yaptığı saldırıydı. İnsanlar gözümüzün önünde hayatını kaybetti. Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. O zaman sadece yaşadığım, sağ kaldığım için mutluydum."

AİLESİYLE YAŞADIĞI PROBLEMLER...

"Güçlü bir insanım, güçlü bir karakterim var. Başımdan pek çok şey geçti. Hayatım boyunca mücadele ettim ve hep bir çıkış yolu bulmaya çalıştım. Fakir bir aileden geliyorum. Ailemden mutsuz değilim. Nihayetinde aile, ailedir. Sadece hayatıma devam etmeyi seçtim."

EMRE BELÖZOĞLU'NU YERE GÖĞE SIĞDIRAMADI!

"Cesc Fabregas, Mesut Özil, Xabi gibi birçok oyuncuyla oynadım. Emre Belözoğlu da kesinlikle onlar gibi bir yeteneğe sahip. Zlatan Ibrahimovic, kendisini hiçbir insanla kıyaslatmaz ama bu kesinlikle Emre için de geçerli."

"O çok farklı biri. Onunla aynı takımda forma giymek ve arkadaş olmaktan dolayı mutluyum. Başakşehir'e geldiğim günden bu yana bana çok destek oldu. Emre'yi sadece sahada izliyorlar. Onun dışarıda başka bir insan olduğunu biliyorum."

"İNTİHARI DÜŞÜNDÜM ANCAK ARTIK FARKLIYIM"

"Gençtim ve gençken yanlış kararlar verirsiniz. Her gün çok stresli geçiyordu. Böyle hissettiğim bir gün, kendi hayatıma son vermeye karar verdim ve yakın bir arkadaşımı aradım. O da bana 'Seni örnek alan, bulunduğun noktada olmak isteyen insanlar var. Her şansa sahipsin' dedi. O günden sonra farklı bir insan oldum. Ne olursa olsun hayata hep pozitif bakmayı isteyen biriyim."

"Gabon'da Afrika Kupası'nda oynarken üç maç sonra elendik. Togo'ya döndüm ve menajerim, beni Beşiktaş için aradı. Kontratı gönderdi, teklifi inceledik."

"Biz de kendi şartlarımızı sunduk ve kabul ettiler. Her şey yolundaydı, Beşiktaş için oynayacaktım."

"Tam uçağa binip gelecektim ki Beşiktaş teklifini son anda geri çekti. Bu, bir senede ikinci defa oldu."

"Ekim ayında aynısı Lyon'da olmuş, onlar da teklifi son anda geri çekmişlerdi."

"Uçağa binmişken 'İstanbul'a gidelim' dedim. Sonra Başakşehir bana ulaştı. 'Hangi kulüp acaba?' diye düşündüm. Sonra asbaşkan Mesut Altan bey ile havaalanında buluştuk."

"Önce hastaneye gidip sağlık kontrolünden geçtim, sonra sözleşmeyi inceleyip kulübü gezdim. Başkanımız Göksel Gümüşdağ ile harika bir sohbetimiz oldu. Başakşehir ailesinin bir parçası olmam istendi. Sonrasında imzayı attım."

"FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA HAYATA DÖNECEĞİM"

"Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmayı düşünmüyorum, sadece hayata geri döneceğim. Dünyayı dolaşacağım, iyi bir motivatör olacağım. Kendimi örnek olarak göstereceğim. Hayatın tadını çıkarmak istiyorum."

EN KÖTÜSÜ MANCINI!

"Çalıştığım teknik dierktörlerin en kötüsü Roberto Mancini'ydi. Antrenmanlarını hiç sevmezdim. En iyisi ise kesinlikle Jose Mourinho"

"BALLON D'OR KAZANABİLİRİM"

"Real MAdrid'de, Arsenal'de oynamak hayalimdi ancak gerçek olabileceğini hiç düşünmedim. Belki Ballon d'Or'u kazanabileceğimi hayal edersem olabilir çünkü Arsenal ve Real Madrid'de oynadım. Hayal edersem kazanabilirim. Futbol kariyerimden çok mutlu değilim ancak şikayet edemem. Hala hayattayım, yani hayallerime devam edebilirim."

YABANCI KURALIYLA İLGİLİ

"Türkiye'deki yabancı kuralının iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. İlerleme adına doğru bir karar. Bu uygulama, ligin kalitesini artırıyor."