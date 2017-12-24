Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aday olacak mı?... Ulusoy kararını açıkladı

Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan adaylığı için Haluk Ulusoy'un kapısını çaldı.

24 Aralık 2017 Pazar 14:25
Aday olacak mı?... Ulusoy kararını açıkladı

Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan Galatasaray Yönetimi, hafta başında aldığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının ardından seçim çalışmalarına başladı. 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde muhalifler de hazırlıklar yapıyor. Mustafa Cengiz'in adaylığını açıklamasının ardından muhaliflerin birleştiği tek isim Haluk Ulusoy oldu. Başkan Dursun Özbek'in salı günü yaptığı basın toplantısının ardından muhalifler, Haluk Ulusoy'un kapısını çalarken, Cuma gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanını ikna turları sürdü. Ancak Haluk Ulusoy, Galatasaray Başkanlığı'na aday olmayacağını muhaliflere açıkladı. Bunun üzerine aday çıkarma çalışmalarını sürdüren isimler, yarın akşama kadar başka bir aday üzerinde yoğunlaşmak için hazırlıklarını yapıyor.

CENGİZ'E DESTEK YOK

Dursun Özbek'e karşı başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz'e ise muhalefetten destek gelmiyor. Bugüne kadar yönetimlerde yer almadığı için muhalif isimlerin Mustafa Cengiz'e destek vermeyeceği ve tepeden inme bir başkan istemedikleri ifade edildi. Muhalif kesim, hafta başına kadar başkan adaylığı konusunda bir isimde birleşemezse, Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurula oldukça güçlü bir şekilde girecek.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 14:25
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
    1. Mısır'dan Türkiye'ye yeni teklif
    2. S.Arabistan'dan şaşırtan İsrail hamlesi
    3. Nijerya'da benzin krizi büyüyor
    4. İngilizlerden çılgın teklif! 20 milyon..
    5. Maicon: İmparator geri döndü
    6. Erdoğan'ı Meclis'te tekbirlerle..
    7. Sokak ortasında kanlı infaz
    8. Piyango ve şans oyunları toplu kumar mı?
    9. Fatih Terim'den flaş açıklama
    10. Sudan'dan Türkiye'ye 'Hilafet' sevgisi
    11. “Âhirette nereye gitmek istiyorsanız,..
    12. Türkiye atağa kalktı! Tarihi hamle
    13. CHP yine şaşırtmadı! FETÖ'nün..
    14. ABD'de uçak kazası! Ölüler var
    15. İlk defa ezan sesi duyan Brezilyalı..
    16. Cüneydi davasında flaş gelişme
    17. Terim'li Galatasaray ezdi geçti
    18. Ülkede savaş giderek kızışıyor: 7 ölü
    19. Ahıskalı Türklerden Türkiye'ye teşekkür
    20. Bakan Soylu çok kızmıştı! Yine CHP çıktı
    Kabe'deki inşaatın sırrı çözüldü...
    Kabe'deki inşaatın sırrı çözüldü...
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    Başbakan olur olmaz Türkiye'yi hedef aldı
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    BAE’den çok tehlikeli adım!
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Hain Adil Öksüz'ün arkadaşının tabutunda şok eden görüntü
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Resmen fidye istiyor! 6 milyar doları ver, yoksa...
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı