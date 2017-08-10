Adana’ya sosyal, kültürel, ekonomik kentsel dönüşüm

Vali Demirtaş, TRT Çukurova Radyosu’nda “Güney Adana Kalkınma Projesi”ne yönelik açıklamalarda bulundu.

Güney Adana Kalkınma Projesi’nin, muhtarlar, vatandaşlar, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile esnaf ve toplumun çeşitli kesimleriyle yaptıkları buluşmalarda gündeme gelen ön önemli konulardan birini oluşturduğunu söyleyen Vali Demirtaş, "Adana’nın yoğun göç aldığı, özellikle de Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki mahallelerde yoğun göçten dolayı ortaya çıkan olumsuz yaşam şartları üzüntüyü ve serzenişleri de beraberinde getiriyordu. Bu durum, Adana Valiliği olarak bizleri, bizzat yerinde tespit ettiğimiz bölgedeki bu önemli soruna çözüm yolu aramaya yönlendirdi. Güney Adana’da 465 bin civarında insanımız yaşıyor. Bu nüfusuyla bölge, Türkiye’nin 38 büyük ilinden daha büyük bir yerleşim yeri. Adana’nın güneyi ve kuzeyi arasında sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda da çok ciddi bir farklılık var” diye konuştu.

"Bu projenin paydaşları, Adana’nın tamamından oluşuyor"

Adana’nın, Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’nin 6. büyük nüfusuna sahip olmasına rağmen, sosyo ekonomik anlamda geride olduğunu belirten Vali Demirtaş şöyle devam etti:

“Bunun en önemli nedeni de güney Adana’nın durumu. Eğitim, sağlık, işsizlik, güvenlik alt ve üst yapı eksiklikleri ve daha pek çok nedenle Adana’yı gelecek yıllara sağlıklı bir şekilde götürmenin mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle, bu bölgeye yönelik 39 alt projeden oluşan ‘Güney Adana Kalkınma Projesi’ni hazırladık ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderdik. Bu projenin ortakları bir hayli fazla.11 adet kamu kurum ve kuruluşumuzun yanı sıra, büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, borsamız, sanayi kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve çeşitli paydaşlarıyla, Adana’nın tamamı var.”

"Amacımız, vatandaşlarımızın yaşamlarına dokunmak"

Vali Demirtaş, proje ile güney Adana bölgesindeki sorunları çözümlemek ve her açıdan yaşam kalitesini arttırmak istediklerini söyledi.

Projeleri yavaş yavaş uygulamaya başladıklarını hatırlatan Vali Demirtaş, "Amacımız burada vatandaşımıza dokunmak, vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini arttırmak istiyoruz. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın problemlerini yerinde görerek, bilimsel ve reel çözümler üretmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın dertlerini, kendimize dert edinmişiz"

Vali Mahmut Demirtaş, kurum ve kuruluşların projeleri olduğunu ve bu projeleri bir takvim içerisinde uygulamaya koyacaklarını söyledi. Vali Demirtaş şunları kaydetti:

“Problemlerin sayısı çok. Çok geniş bir alanda tespit ettiğimiz sorunların çözümüne yönelik somut projeleri, koordineli şekilde yaşama geçireceğiz ve eksiklikleri tamamlayacağız. İnsanlarımızın bu bölgede daha kaliteli bir yaşam sürmeleri için devletimizin ve hükümetimiz ile paydaşlarımızın desteğiyle hazırladığımız tüm projeleri bir bir yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızın dertlerini kendimize dert edinmişiz."