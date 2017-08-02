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Adanaspor yarın kamp hazırlıklarını tamamlayacak

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:45
Adanaspor yarın kamp hazırlıklarını tamamlayacak

Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Çukurova ekibi 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.

Turuncu-beyazlılar, Bolu Abant’ta yaptığı 31 günlük kamp çalışmasını yarın tamamlayacak. 7 tane hazırlık maçı yapan Adanaspor, 2 etaplık kamp süresince 65 idman gerçekleştirdi. Çukurova ekibi 2 günlük iznin ardından 6 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde toplanacak ve Denizlispor maçının hazırlıklarına start verecek.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 14:45
  1. Denizli
  2. Kemal Kılıç
  3. Adana
  4. Bolu
  5. Adanaspor
  6. TFF
  7. Ab
  8. Çukurova
  9. Denizlispor
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