Adanaspor yarın kamp hazırlıklarını tamamlayacak

Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde çift kale maç yapan Çukurova ekibi 1 saat 20 dakika süren antrenmanı kültür fizik hareketleriyle noktaladı.

Turuncu-beyazlılar, Bolu Abant’ta yaptığı 31 günlük kamp çalışmasını yarın tamamlayacak. 7 tane hazırlık maçı yapan Adanaspor, 2 etaplık kamp süresince 65 idman gerçekleştirdi. Çukurova ekibi 2 günlük iznin ardından 6 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Osman Yereşen Tesisleri’nde toplanacak ve Denizlispor maçının hazırlıklarına start verecek.