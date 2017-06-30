Adanalılara 20 ton karpuz dağıtıldı

Adana’da ilk kez Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatı ile hayata geçirilen karpuz dağıtımına bu yıl da devam edildi. Dar gelirli ailelerin sofralarına katkı koymak ve üreticiye destek amaçlı yapılan projede 20 ton karpuzun dağıtımı gerçekleştirildi. Proje yaz aylarında karpuz, kış aylarında ise narenciye dağıtımı şeklinde uygulanıyor.

Denizli ve Mithatpaşa mahallelerindeki dağıtımlara katılan Başkan Zeydan Karalar, geçen hafta 50 ton karpuz dağıttıklarını, bu hafta ise bu rakamın 20 ton olduğunu ve sürekli devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

“Aslında karpuz ucuz ve faydalı bir meyve ama ne yazık ki dar gelirli vatandaşlar buna ulaşmakta zorlanıyor. Karpuz tarlada ucuz ama nakliyesi, komisyonu derken fiyatının 3-4 katı olarak sofralara geliyor. Biz aradaki aracıları kaldırdık ve karpuzu tarladan alarak direk vatandaşın önüne ücretsiz getiriyoruz. Proje yaz aylarında karpuz, kış aylarında ise narenciye dağıtımı şeklinde uygulanıyor. Bu şekilde hem üreticiye, çiftçimize destek oluyoruz, hem de dar gelirli ailelerin sofralarına katkı koyuyoruz. Tarladan alıp halkımıza dağıtıyoruz. Bu da sosyal belediyeciliğin bir boyutu.”

Karpuz dağıtımının yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.