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Adanalı girişimcilerin icadı feci makine

Adanalı çiftçi Abdullah Ceylan'ın, havadan ilaçlama yasaklanınca traktörünü modifiye edip 4 metreye çıkararak yaptığı makinenin patentini almak için 21 saatte Adana'dan Ankara'ya gediği anlar böyle kaydedildi...

23 Temmuz 2017 Pazar 13:28
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 13:28
  1. Adanalı girişimciler
  2. feci makine
  3. modifiye traktör
  4. Adana
  5. Ankara
  6. havadan ilaçlama
  • AviniAvini1 sa önce
    Avrupa'dan esinlenmiştir/ genellikle tarımda ve bag söktöründe kullanılır
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