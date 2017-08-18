Adana’dan yola çıktılar, Milas’ta yakalandılar

14 Ağustos 2017 tarihinde Adana’dan çıkarak önce Mersin, ardından Karaman ve son olarak da Antalya’da çeşitli hırsızlık olaylarına karışan, Fethiye-Ortaca ve Marmaris’te de benzer suçları işleyen 4 kişi, Milas’ta emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Sahte para işi yaptıkları öne sürülerek yapılan bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri; A.E., M.A., S.E., ve A.G. isimli şahısları uzunca bir kovalamacanın ardından yakaladı. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, kişilerin üzerinde arama yaptı. Bir şüphelinin üzerinde bir adet sahte 20 lira çıkarken, şüpheliler sorguları için karakola götürüldüler.

Gözaltına alınan şüphelilerin GBT sorgulamasında birçok hırsızlık suçundan sabıkası bulunduğu anlaşılırken, sahte para işi yaptıkları gerekçesiyle yakalanan kişilerin, halk arasında ‘Tırnakçılık’ olarak bilinen hırsızlık suçu işledikleri ortaya çıktı.

Kısa bir süre önce Fethiye’de polis takibinden kurtulan şüpheliler, Ortaca ve Marmaris’te de benzer suçları işledikleri öne sürüldü.

Sorgusu tamamlanan şüpheliler, hakim karşısına çıkarılmak üzere Milas Adliyesi’ne sevk edildiler.