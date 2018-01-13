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Adana'daki çete operasyonu

Adana'da çete kurup yağma ve tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 12 kişinin sorguları sürerken, operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 14:48
Adana'daki çete operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin iki gün önce, çete kurup yağma ve tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı 12 kişinin işlemleri devam ediyor.

Soruşturma derinleştirilirken yeni bilgilere de ulaşıldı. A.Y.B'nin elebaşlığını yaptığı ileri sürülen suç örgütünün yüksek faizle borç para verdiği, kendilerinden faizle 70 bin lira borç alan veteriner B.K'nin borcunu ödeyememesi üzerine de devesine el koyduğu iddia edildi.

Operasyon sırasındaki aramalarda bulunan devenin daha sonra yediemine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelilerin 18 yıl önce Van'da yaşamını yitiren Cebir Hazır adına sahte belgelerle 2005 yılında şirket kurduğu ve bu şirketi 7 yıl sonra kapattığı öne sürüldü.

Durumun farkına varan Hazır'ın ailesinin de savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi.

Bazı şüphelilerin çete kurup yağma ve tefecilik yaptığı ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ocak'ta düzenlenen operasyonda biri kadın 12 kişi gözaltına alınmıştı. 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 14:48
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