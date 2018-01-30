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Adana'da yollarını kaybeden iki kişi gasp edildi

Osmaniye'den Adana'ya gelen iki arkadaş yolunu kaybedip Hürriyet Mahallesine girince bin 500 liraları gasp edildi.

30 Ocak 2018 Salı 10:24
Adana'da yollarını kaybeden iki kişi gasp edildi

Osmaniye'den Adana'ya gelen iki arkadaş yolunu kaybedip Hürriyet Mahallesi'ne girince bin 500 lira paraları gasp edildi.

Olay, Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye’de yaşayan İbrahim Kazar, arkadaşı Mehmet Şahin ile birlikte gezmek için geçen pazar günü otomobiliyle Adana’ya geldi. İki arkadaş, bir süre sonra yollarını kaybetti ve farkında olmadan kentte terör olayları ve korsan gösterilerin yoğun olarak yaşandığı mahalleye girip, buradaki gençlere adres sordu. Gençler, onlardan şüphelendi ve Kazar ile Şahin’i ‘polis’ sandı. Bunun üzerine araçtan indirilip üzerleri aranan iki arkadaş, polis olmadıklarını aksine yollarını kaybettiklerini anlatmaya çalıştı. Ancak gruptaki iki kişi, Kazar ve Şahin’in üzerindeki toplam bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Gençlerin yanlarından ayrılmasının ardından iki arkadaş, durumu polise bildirdi. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. İbrahim Kazar ve Mehmet Şahin’in ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis, gasbı da Murat S. ile Abdulselam B.’ın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, Murat S.’yi saklandığı adreste yakalarken, Abdulselam B.'nin de bir başka suçtan cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Abdulselam B.'nin, Amasya’da hükümlü bulunduğu cezaevinden Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevine nakli için kendisine 2 gün izin verildiği, onun da bu süre zarfında Adana’daki gasp olayına karıştığı belirlendi. Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Murat S., önce Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da sevk edildiği Adana Adliyesi’nde nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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