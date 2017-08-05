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Adana’da yerli turistler müzeden önce börekçide kuyruğa giriyor

Adana’da 49 yıl önce babasının açtığı pastanede börekçilikle tanışan ve alışılagelmişin dışında hazırladığı su böreği ile seyyar tablasının önünde kuyruklar oluşturan Levent Tamtürk’ün şöhreti kent sınırlarını aştı. Şehir dışından Adana’ya gelen çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde sıra numarası alarak tabla önünde su böreği bekliyor. Talep nedeniyle İstanbul Bayrampaşa’da şube açan Levent Börekçilik, Kadıköy’de de şube açmayı planlıyor.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
Adana’da yerli turistler müzeden önce börekçide kuyruğa giriyor

1968 yılında henüz 5 yaşındayken babasının açtığı pastanede çalışmaya başlayan Levent Tamtürk (44) ilerleyen yıllarda su böreği yapmayı öğrendi.

25 yaşında işi eline alan Tamtürk, Yüreğir ilçesindeki Karşıyaka Sanayi Sitesi’nde börekçi tablası açtı. Su böreğine yenilik katmak isteyen girişimci, özel yağ ve kaşar peyniri, kıyma kullanmaya başladı.

Levent Tamtürk’ün ürettiği su böreğini bir yiyen bir daha vazgeçmedi. Kıymalının yanı sıra kaşarlı su böreğinin ünü önce dilden dile ardından sosyal medyada yayıldı.

Şehir dışından misafiri gelen Adanalılar da ilk iş olarak misafirlerini Börekçi Levent’in lezzetleriyle tanıştırdı.

Talep o kadar fazlaydı ki tablanın önünde uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Levent Tamtürk de olası karışıklıkları engellemek amacıyla çözümü müşterilerine sıra numarası vermekte buldu.

Sabaha karşı saat 04:30’da tablasını açtığını dile getiren Levent Tamtürk, aşırı talep nedeniyle çalışma saatlerini öğlen 12:00’ye kadar uzattıklarını söyledi. İstanbul’daki vatandaşların sürekli sipariş vermesi nedeniyle Bayrampaşa’ya şube açtıklarını anlatan Tamtürk, “Biz de onlara hizmet götürdük. Yakında Kadıköy’de şube açmayı düşünüyoruz. İstanbul’da çok rağbet gördük, orada da uzun kuyruklar oluşuyor” diye konuştu.

Kilis’ten Adana’ya gelen ve sabahın ilk saatlerinde börek almak için sıraya girdiğini aktaran Sinan Toprak da “Gerçekten çok harika bir lezzet. Börek yemek için çocukları erkenden uyandırdık geldik. Levent Usta’nın ellerine sağlık. Kaşar çok farklı bir lezzet vermiş. Kullandığı yağ olsun, yufka olsun, çok farklı. Biz Adana’ya geldiğimizde sürekli buraya uğrarız” diye konuştu.

İzmirli Hüseyin Armutçu ise yeni nesil su böreğini “Harika bir lezzet. Peyniri çok farklı, severek yiyoruz. Diğerlerinden çok farklı” sözleriyle tanımladı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 15:11
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