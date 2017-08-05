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Adana'da yatak odasında uyuyakalan hırsız!

Adana'da uyuşturucu bağımlısı bir hırsız, girdiği evin yatak odasında uyuyakalınca ev sahibi tarafından yakalandı. 20 yaşındaki hırsızın, 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:55
Adana'da yatak odasında uyuyakalan hırsız!

Adana'daki sıra dışı bir hırsızlık vakası, Seyhan İlçesi Pınar Mahallesi'nde yaşandı.

Tırmanarak ikinci kattaki evin yatak odasına giren Kadir Y., odada bulunan çantayı ve askıdaki pantolonu karıştırmaya başladı. Bir süre burada değerli eşya arayan hırsız, eve girmeden önce uyuşturucu aldığı için yatağa oturunca burada sızdı kaldı.

Bu sırada salonda uyuyan ev sahibi A.Ç., odada ses duyunca yatak odasına yaklaşıp kapıdan içeriyi dinledi, ses kesildikten sonra içeri girdi.

Ev sahibi, yatak odasına girdiğinde birini yatağında uyurken görünce şok oldu. Hemen polisi arayıp daha sonra da şahsı uyandırdı.

Kendinde olmayan zanlının ceplerine bakan ev sahibi çocuklarının cep telefonunu buldu. Cep telefonlarını alan ev sahibi, eve gelen polise de hırsızı teslim etti.

Hırsız, emniyete getirilerek ifadesi alınmak istendi. Ancak aldığı uyuşturucunun etkisiyle kendinde olmayan şahıs, bir gün sonra kendine geldi.

Şüpheli, ifadesinde hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Kadir Y., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

20 yaşındaki şahsın 17 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 10:55
  1. Adana
  2. hırsızlık
  3. yatak odası
  4. uyku
  5. polis
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