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Adana'da yaşlı adamdan geriye, sattığı kuruyemiş ve bozuk paralar kaldı

Adana'da kuruyemiş satarak evini geçindiren bir kişi kamyonun altında kalarak can verirken, yaşlı adamdan geriye bozuk paralar ve kuruyemiş kaldı.

04 Şubat 2018 Pazar 10:02
Adana'da yaşlı adamdan geriye, sattığı kuruyemiş ve bozuk paralar kaldı

Adana'da kuruyemiş satarak evinin geçimini sağlayan bir kişi kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Yaşlı adamdan geriye bozuk paralar ve kuruyemişler kaldı. 

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tataroğulları (66) sabah evinden çıkıp elektrikli motosikletiyle D-400 yol kenarında kuruyemiş sattı. Tataroğulları öğleden sonra saat 16.00'da elektrikli motosikletiyle eve gitmek için yola çıktı. Özgür Mahallesi'ne geldiği sırada Fevzi Gülmez (52) yönetimindeki 01 B 7476 plakalı kamyon D-400'e dönmek istediği sırada Tataroğullar'ını altına aldı. Ahmet Tataroğulları, kamyonun ön sol tekerinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etmeyen kamyonu bir süre gittikten sora durdurup motosiklet sürücüsünü altına aldığını söyledi.

KAMYON ALTINDAN ÇIKARTILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonun lastiğinin altında kalan kuruyemişçinin hayatta kalıp kalmadığını kontrol etmek istedi ancak kamyon altından çıkartılamayınca olay yerine Can-Kur ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, Tataroğulları'nın bedenini ve elektrikli motosikleti kamyonun altından çıkardı. Sağlık ekipleri Tataroğulları'nı kontrol etti ancak feci şekilde can verdiğini belirledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

GERİYE BOZUK PARA VE KURUYEMİŞLER KALDI

Ahmet Tataroğulları'nın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla otopsi yapılmak için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, Tataroğluları'ndan geriye ise akşama kadar sattığı kuruyemişlerden kazandığı bozuk paralar, poşetlere ayırdığı kuruyemişler ve oturduğu tabure kaldı. Polis bozuk paraları tek tek sayarak poşetlere koydu. Polis, yaklaşık 30 lira ve 5 poşet kuruyemişi polis merkezine götürdü.

CESEDİ KORKUYLA İZLEYİP GÖRÜNTÜLEDİLER

Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yaparken meraklı vatandaşlar da kamyonun lastiğinin altında feci şekilde ölen yaşlı adamı görmek için birbiriyle yarıştı. Yol kenarından geçen çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın herkes cesedi görmek istedi. Daha yakından görmek isteyenler polisin çektiği güvenlik şeridini geçince polisle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bazıları ise cesedi görmek için eğilip kamyonun altına baktı. Bir çocuğun ise cesedi görünce korkudan tırnaklarını yediği görüldü. Bazıları ise cesedi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 10:02
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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