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Adana'da yaşıtları okula gitti, o atık kağıt toplarken uyuyakaldı

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen 10 yaşındaki bir çocukokula gitmesi gerekirken eve ekmek götürmek için boyundan büyük el arabasıyla saatlerce atık kağıt topladığı arabanın içinde uyuyakaldı. Ahmet Muri: "Okula gitmiyorum çünkü aç kalmak istemiyorum"

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:44
Adana'da yaşıtları okula gitti, o atık kağıt toplarken uyuyakaldı

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Adana'ya gelen 10 yaşındaki bir çocuk, okula gitmesi gerekirken eve ekmek götürmek için boyundan büyük el arabasıyla saatlerce atık kağıt topladığından, arabanın içinde uyuyakaldı. 

Tüm Türkiye'de bugün 2017-2018 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren okullarının yolunu tuttu. Ancak Suriye'de yaklaşık 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle aileleriyle birlikte Adana'ya göç eden bazı çocuklar ise okula gitmek yerine sabahın erken saatlerinde boylarından büyük el arabalarıyla ev ekonomisine katkıda bulunmak için yollara düştü. Bunlardan biri de yaklaşık 1 ay önce anne, babası ve kardeşleriyle savaştan kaçıp Adana'ya gelen 10 yaşındaki Ahmet Muri. Halep'te 3. sınıfa giden ve mutlu bir ailesi olan Muri, savaşa 7 yıl boyunca dayandı ancak en son bombalara artık karşı koyamayan aile evini, eşyalarını, Muri ise okulunu geride bırakıp Adana'ya geldi. Muri burada aile ekonomisine katkıda bulunmak için sabahın ilk ışıklarında boyundan büyük el arabasını alıp atık kağıt toplamak için yollara düşüyor. Yaşıtları bugün okula gitse de o "Okula gitmek istemiyorum çünkü aç kalmak istemiyorum" diyor. 

Yaşı küçük olduğu için yorulan Ahmet Muri bir süre sonra el arabasının içinde uyuyakaldı. Muri'yi gören vatandaşlar ona bir şey olduğunu zannedip uyandırdı.
Elindeki ayrana sarılıp uyuyakalan Muri, vatandaşlar tarafından uyandırılınca önce korktu ancak daha sonra kendine gelerek yaşadıklarını anlattı. Muri, 1 ay önce ailesiyle savaştan kaçıp Adana'ya geldiklerini, Suriye'de 3. sınıfta okuduğunu belirterek, "Burada okula devam etmiyorum çünkü aç kalmak istemiyorum. Benim çalışıp eve ekmek götürmem gerekiyor. Biz 3 kardeşiz bütün kardeşler bu işi yapıyoruz. Okula gitmek istiyorum ama yapacak bir şey yok" dedi. 

Utanarak yüzünü kapatan Muri daha sonra el arabasıyla atık kağıt toplamak için gözden kayboldu. 

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 10:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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