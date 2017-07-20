Adana'da vinç faciası: 2 ölü 6 yaralı

İddiaya göre, bugün öğle saatlerinde merkez Sarıçam İlçesi'ndeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gübre fabrikasının çatısında kaplama yapacak olan taşeron şirketin çalışanları, vinç sepeti ile çatıya çıkartılmak istendi.

2 kişilik sepete 6 işçi binince, ağırlığı taşıyamayan halat koptu. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçilerden Murat Gümüş ile Cengiz Kutlam hayatını kaybederken; ağır yaralanan Halil Aslan, Latfi Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş götürüldüğü hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.