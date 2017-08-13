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Adana'da uyuşturucu satıcısı kadın operasyonla yakalandı

Adana'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası alan yaşlı kadın yakalandı.

13 Ağustos 2017 Pazar 10:51
Adana'da uyuşturucu satıcısı kadın operasyonla yakalandı

Adana'da 'uyuşturucu baronesi' olarak bsilinen kadın yakalandı.  Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2016 yılında polisin Hürriyet Mahallesine yaptığı baskınlarda Zübeyde E. (57) isimli yaşlı kadın uyuşturucu ticareti yaparken yakalandı. Gözaltına alınan kadının "uyuşturucu ticareti yapmak ve mahalledeki çocuklara uyuşturucu sattırdığı" iddia edildi. Zanlı kadın suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan kadın, Adana Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sonucunda ikinci duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ancak, devam eden mahkeme sonunda kadına uyuşturucu ticarete yapmak suçundan 13 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Aldığı ceza üzerine zanlı kadın hakkında arama kararı çıktı.

Kadının Hürriyet Mahallesinde 20041 sokak 15 numaralı evde bulunduğunu tespit eden polis, eve operasyon yaptı. Yaşlı kadın, evde saklandığı yerde yakalandı. Emniyete getirilen kadın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye, buradan da Karataş Kadın Cezaevine götürüldü.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 10:51
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