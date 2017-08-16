Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Adana'da, hafif ticari aracın yedek lastiğinde 14 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan sürücü tutuklandı16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:04
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi D-400 karayolunda şüpheli bulunan, plakası belirtilmeyen hafif ticari araçta narkotik köpeği "Pars" ile inceleme yaptı.
Narkotik köpeğinin tepki verdiği yedek lastikte yapılan aramada, 14 kilo 200 gram kubar esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Nevzat Y. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.