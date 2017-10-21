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Adana'da tüyleri diken diken eden haber! Annesine kendisini öldürttü

6 aydır psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç, pompalı tüfeğin tetiğini misinayla kapı koluna bağlayıp tüfeğin namlusunu başına dayadı, annesi kapıyı açınca öldü

21 Ekim 2017 Cumartesi 13:18
Adana'da tüyleri diken diken eden haber! Annesine kendisini öldürttü

Adana'da 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç, pompalı tüfek ve misina ile odasının kapı koluna düzenek kurarak intihar planı yaptı. Genç, annesinin odanın kapısını açmasıyla ateş alan tüfekten çıkan kurşunla vurularak öldü.

E.G.(26), isimli genç, İstanbul'da fizyoterapi eğitimi gördükten sonra ailesinin Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78007 Sokak’ta yaşadığı eve döndü. İddiaya göre, 6 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen genç, bunalıma girerek intihar etmek istedi. Feci bir intihar planı yapan genç, pompalı tüfeğin tetiğini misina ile odasının kapı koluna bağlayarak tüfeğin namlusunu başına dayadı.

Sabah saatlerinde annesi oğlunun odasına girmek için kapı kolunu indirince tetik aşağı düştü ve tüfek ateş aldı. E.G., başında isabet eden tüfek saçmalarıyla olay yerinde hayatını kaybetti.

Gencin annesi ve babası sinir krizi geçirirken gencin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 13:18
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