Adana'da tutuklu eşini ziyarete giderken geçirdiği kazada öldü

Kaza, merkez Yüreğir İlçesi D-400 karayolu Ceyhan yönünde meydana geldi. 25 yaşındaki Seda Öztürk, dikkatsizlik sonucu yönetimindeki 01 DZS 72 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirince araç şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobil sürücüsü ile beraberindeki ablası Sibel Taşdemir, 20 yaşındaki Nurullah Döner ve 27 yaşındaki İbrahim Akgül yaralandı. Çevrede bulunanlar tarafından araç içinden çıkarılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken Sibel Taşdemir ise kaza yerinde öldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken ölen Sibel Taşdemir'in Adana Kürkçüler E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan eşini görmeye gittiği belirlendi.

