Adana'da tel tokayla çelik kapı açan 3 kadın yakalandı

Çukurova ilçesi Yüzüncü Yıl Mahallesi 85359 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Osmaniye’den Adana’ya gelen ve Cono aşireti üyelerinden olduğu öğrenilen Cansu Y., Cankız T. ve Deniz Y., Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki bir apartmana girerek 4’üncü katına çıktı. Kadınlardan Cankız T., saçındaki tel tokayı çıkarıp kapıyı açtı. Cankız T. kapıda beklerken, diğer iki kadın evin odalarında değerli eşyalar aradı. Evde bin lira bulan üç kadın, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.



Bir süre sonra eve gelen ve kapısının açık olduğunu, kilit kısmında toka gören ev sahibi polisi aradı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis siteye üç kadının girdiğini ve bir süre sonra hızla uzaklaşarak çıktığını tespit etti. Şahısların Osmaniye’de yaşayan Cono aşireti üyesi olduklarını belirleyen ekipler, kadınları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma yapmaya başladı.



Polis tarafından aranan kadınlar bu kez 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’ndaki bir apartmanın 13’üncü katına çıkarak aynı yöntemle soygun gerçekleştirdi. Kadınlar evde yaklaşık 5 bin lira değerinde ziynet eşyasını alıp kaçtı. Güvenlik kameralarından şahısların aynı kişi olduğunu gören ekipler olaydan kısa bir süre sonra üç kadını yakaladı. Cankız T.'nin başındaki tokanın birinci olayı gerçekleştirdiği evin kapı kilidi üzerindeki toka ile aynısı olduğu anlaşıldı.



Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen ve hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları bulunan üç kadının olay yerlerinde parmak izleri bırakmamak için ellerine çorap giydikleri de tespit edildi. Bu yüzden olay yerinde parmak izleri çıkmayan üç kadın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Polis, kadınların parmak izi çıkmayınca olayı çözmek için tel tokadan ve kadınlardan DNA örneği aldı. Nöbetçi mahkemeye tutuklanma talebiyle sevk edilen kadınlar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kadınların apartmanlara giriş çıkışları da saniye saniye görüntülendi.