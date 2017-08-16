Adana'da tamir ettiği jet-ski'den düşüp boğuldu

Adana'da 24 yaşındaki Mesut Kaya, bakımını yaptığı jet-ski'den düşerek baraj gölünde boğuldu.

Olay, Seyhan Baraj Gölü'nde Sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul'dan, Güney Marina Yelken Kulübü'ne gelen jet-ski tamircisi Mesut Kaya, arızalı olan jet-ski'nin bujilerini değiştirdi. Tamiratı tamamlayan Kaya, daha sonra Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Aşırı hız yapan tamirci, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre suyun üzerinde çırpınan Kaya, daha sonra bir anda gözden kayboldu. Kontrolden çıkan jet-ski ise suda kendi başına daireler çizemeye başladı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekibine haber verdi. Baraj gölüne gelen su altı polisi, 40 dakika suyun altında kalan Mesut Kaya'yı, balıkçıların yardımı ile kıyıya çıkardı. Adana Devlet Hastanesi'ne götürülen Mesut Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Göl ortasında kalan jet-ski ise bir balıkçı kayığıyla kıyıya çekildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.