Adana’da suyun altında 12 farklı plaka buldu!

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekten zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü. Plakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladığını söyledi.

Pirinç” Biz ilk başta kendi aracımızın plakasını bulmak için girdik ama 12 tane plaka bulduk. Bunların hepsini suyun içerisinde çıkarttık. Kendi aracımızın plakasını bulamadık ama 12 ayrı aracın plakasını suyun içerisinden bulduk” dedi.