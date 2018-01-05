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Adana’da suyun altında 12 farklı plaka buldu!

Adana’da 3 gündür süren sağanak yağış nedeniyle yollar sular altına kalırken, araçlar yoldan geçmeye çalıştıkları sırada plakalarını düşürdü.

05 Ocak 2018 Cuma 08:18
Adana’da suyun altında 12 farklı plaka buldu!

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Öğretmenler Bulvarı’nı bağlayan köprü sağanak yağış nedeniyle sular altında kaldı. Araçların geçmekten zorlandığı yolda, bazı araçlar plakasını düşürdü. Plakasını düşüren araç sürücülerden 33 yaşındaki Onur Pirinç dizlerine kadar suya girip düşen plakasını aramaya başladığını söyledi.

Pirinç” Biz ilk başta kendi aracımızın plakasını bulmak için girdik ama 12 tane plaka bulduk. Bunların hepsini suyun içerisinde çıkarttık. Kendi aracımızın plakasını bulamadık ama 12 ayrı aracın plakasını suyun içerisinden bulduk” dedi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 08:18
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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