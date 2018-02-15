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Adana'da sosyal medya operasyonu!

Adana'da,TSK'nın Afrin'de bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyada PKK/KCK propagandası yapan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:29
Adana'da sosyal medya operasyonu!

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde paylaşımlarda bulunarak terör propagandası yapan kişilere yönelik kentte 14 adrese şafak vakti operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, bazı evlere kapılarını koçbaşıyla kırarak girdi, sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı öne sürülen çok sayıda kişi gözaltına alındı.



Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:29
  1. sosyal medya
  2. Zeytin Dalı Harekatı
  3. şafak vakti operasyon
  4. terör örgütü
  5. afrin

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