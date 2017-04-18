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Adana'da sıradan bir gün! Eczanede oturanlara tekerlek çarptı

Adana’da seyir halindeki otomobilden fırlayan tekerlek, bir eczanenin kapısından girerek oturan 2 kişiye çarptı. Eczane sahibi Abdulkadir Erdeve, “Biz eczaneyiz. Hasta bekliyorduk. Tekerlek geldi. Şaşkınız” dedi.

Eklenme: 18 Nisan 2017, 21:57
 
EtiketlerAbdulkadir Erdeveeczaneadanatekerlek
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 21:57
HABER YORUMLARI
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asim keski

bu bir tesadüf olmaza. masadaki üc kisinin tam ortasina carpiyor allahtan bir isaret bu eczaci icin..Admaain konussmaaisna ve oturdugu tahtina bakilirsa eczacilik okumus birine benzemiyor..ciftci eczaci olmus..

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