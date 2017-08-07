Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mehmet Yaybel (21), babası Ekrem Yaybel ve yeğeni Muharrem Yaybel'e, Pamukeli Caddesi'nde yürüdükleri sırada bir otomobilden av tüfeğiyle ateş açıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mehmet Yaybel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ekrem ve Muharrem Yaybel'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yaybel'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen E.K.ve D.Y'yi gözaltına aldı. Olaya karıştığı ileri sürülen V.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.