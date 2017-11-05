Adana'da silahlı saldırı: 1 kişi öldü

Olay, merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi'nde bu sabaha karşı meydana geldi. Geçen yıl eşini kaybeden 7 çocuk babası Mehmet Şerif Kaya, tek başına yaşamaya başladı. Bu sabaha karşı evinin penceresine tabancayla 7 el ateş açılan Mehmet Şerif Kaya, başından vuruldu. Komşularının ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekibi, Kaya'nın öldüğünü belirledi. Yapılan inceleme ardından Mehmet Şerif Kaya'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, silahlı saldırganın kimliğini belirlemek için soruşturmayı sürdürürken, otopsi işlemleri tamamlanan Mehmet Şerif Kaya'nın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere teslim alındı.