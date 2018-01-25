Adana'da sahildeki otomobil sulara gömüldü
Adana’nın Karataş ilçesinde gece sahile park edilen otomobil, sabah yükselen denizin içinde kaldı.25 Ocak 2018 Perşembe 10:11
Önceki gece otomobille Harbiş Sahili’ne gelen 3 amatör balıkçı, kumsala otomobili park edip farklı noktalarda oltayla avlanmaya başladı. Sabah saatlerinde suların yükselmesiyle otomobil denizin içinde kaldı.
Av sonrası park ettikleri otomobili su içinde gören balıkçılar şaşırdı. Balıkçıların ihbarı üzerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, halat bağladıkları otomobili traktör yardımıyla kurtardı.
Gel- git olayı nedeniyle otomobili su altında kalan balıkçı, yardımcı olanlara teşekkür etti.