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Adana'da sabahın 4'ünde can pazarı

Adana'da 3 katlı evin ikinci katında çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
Adana'da sabahın 4'ünde can pazarı

Adana'da müstakil evin 1'inci katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i çocuk 4 kişi, itfaiye erleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.

ALEVLER EVİN ÇIKIŞINI SARDI

Yangın, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 730 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin 1'inci katında çıktı. Odun sobasının közünün bulunduğu kovayı kullanılmayan bir odaya koyan ev sakinleri, daha sonra uyumak için yatak odasına geçti. Gece dumana uyanan ev sakinleri, evden çıkmak istedi. Ancak, alevlerin evin çıkışını sarması üzerine bulundukları odanın camından yardım çığlıkları atan ev sakinlerinin imdadıma, komşuları yetişti. İtfaiyeyi arayan komşuları, bir yandan da hortumla su tutarak yangına müdahale etti. Sevk edilen itfaiye ekipleri, evin yatak odasına mahsur kalan 1'i çocuk 3'ü kadın 4 kişiyi yanmaktan son anda kurtardı. Alevlerin arasından çıkartılan 4 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye erlerinin güçlükle söndürdüğü yangın, evde maddi hasara neden oldu. Uzman itfaiye erlerinin evde yaptığı incelemede, kullanılmayan odaya bırakılan köz dolu kovanın yangına neden olduğunu belirlendi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 08:55
  1. Adana
  2. Ev yangını
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