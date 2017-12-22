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Adana'da polisi hırsız sanan kişiyi polis vurdu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde komşusunun evine baskın yapıldığı sırada polisi hırsız sanıp pompalı tüfek doğrultan şahıs vurularak öldürüldü.

22 Aralık 2017 Cuma 13:53
Adana'da polisi hırsız sanan kişiyi polis vurdu

Adana’nın Ceyhan ilçesinde komşusunun evine baskın yaptığı sırada polisi hırsız sanıp pompalı tüfek doğrultan şahıs vurularak öldürüldü.

Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi Türkistan Sokak’ta meydana geldi. Polis ekipleri Ceyhan’da kaçakçılara yönelik şafak vakti operasyon yaptı. Bu sırada polis ekipleri Mikail Çelik’in oturduğu 127 numaralı evin yanındaki eve de baskın gerçekleştirdi. İddiaya göre, sesleri duyup polisleri hırsız sanan 2 çocuk babası 26 yaşındaki Mikail Çelik, eline pompalı tüfeğini alıp dama çıktı. Mikail Çelik, damda güvenliği sağlayan özel harekat polisi ile karşılaştı.
Polis, Çelik’e karşı ‘Dur polis silahını indir’ uyarısında bulundu. Polisin uyarılarını dinlemeyip polise tüfek doğrultan Mikail Çelik’i özel hareket polisi vurup öldürdü. Çelik’in cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Otopsinin ardından Çelik’in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

“BEN DEVLETE SIĞINIYORUM”

Bu sırada, baba İbrahim Çelik (59), basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

“Bizim komşunun evine operasyon olmuş. Oğlum da onları hırsız sanıp pompalıyı alıp evin damına çıkmış. Polis de oğluma ateş edip kafasından vurup öldürdü. Polisler oğlumu terörist sanmış. Ben devlete sığınıyorum. Birisi 3 yaşında, birisi 7 aylık iki çocuğu var oğlumun. Cenazeyi alıp gömeceğiz artık biz devletimize sığınıyoruz.”

Mikail Çelik’in cenazesinin Ceyhan Asri Mezarlığa gömüleceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 13:53
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