Adana'da polis onun için markete pusu kurdu

Reşatbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, market sahipleri akşam iş yerini kapattıktan sonra yaptıkları sayımda tanesi 76 lira olan 2 mamanın eksik olduğunu fark edince, izlenilen güvenlik kamerasında bir kişinin farklı tarihlerde mamaları çaldığını tespit etti. Bunun üzerine market yetkilileri polise başvurdu.



AdanaEmniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada zanlının Emre Ş. (26) olduğunu belirledi. Polis, zanlının markete 3. kez de geleceğini tahmin ederek market etrafında önlem aldı. Zanlı 20 Ağustos günü market yakınında Cumhuriyet Caddesi'nde polis tarafından yakalandı. Zanlının ifadesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu, mama çalıp satarak uyuşturucu aldığını söylediği öğrenildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.