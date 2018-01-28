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Adana'da polis aracına saldırı

Merkez Yüreğir ilçesinde sivil araçla devriye görevi yapan polis ekipleri, taşlı ve sopalı saldırıya uğradı

28 Ocak 2018 Pazar 00:46
Adana'da polis aracına saldırı

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan sivil polis aracı saldırıya uğradı. Alınan bilgiye göre, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde aranan bir şüpheliyi yakalamak için sivil araçla devriye görevi yapan polis ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıya uğradı.

Polis ekipleri olayla ilgili kaçan şüphelilerden Serdar G'yi gözaltına aldı. Diğer saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 00:46
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