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Adana’da PKK’ya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı

Adana’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınırken evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel içerikli dökümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan bir şüphelinin babası ise oğlu polis aracına binerken oğlunu öpmek istedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 08:17
Adana’da PKK’ya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve eylemde bulunduğu öne sürülen 30 kişinin evine şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona, helikopter de havadan destek verdi.

Özel harekat timlerinin kapıların başında uzun namlulu silahlarla beklerken evlere giren ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 08:17
  1. Adli Tıp Kurumu
  2. PKK
  3. Emniyet Müdürlüğü
  4. KCK
  5. Adana
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