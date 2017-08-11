Adana’da PKK’ya şafak vakti operasyon: 20 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu ve eylemde bulunduğu öne sürülen 30 kişinin evine şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyona, helikopter de havadan destek verdi.

Özel harekat timlerinin kapıların başında uzun namlulu silahlarla beklerken evlere giren ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Kurumu’nda sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.