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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Adana'da şafak vakti helikopter destekli düzenlenen operasyonda, kentte örgüt adına faaliyette bulunduğu belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:14
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı

Adana'da helikopter destekli düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen 20 kişi yakalandı.Alınan bilgiye göre, emniyet güçleri, terör örgütü PKK/KCK adına faaliyette bulunduğu belirlenen 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde önceden belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, polis helikopteriyle havadan destek verildi.Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ve Özel Harekat polislerinin de katıldığı çalışmalarda, ekipler sokak başlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Firari 10 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

AA

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:14
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