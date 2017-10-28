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Adana'da PKK/KCK operasyonu: 13 kişi gözaltında

Adana'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katıldığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 09:46
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 13 kişi gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kent merkezinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Ekipler, bazı evlere kapıları koçbaşıyla kırarak girdi.

Operasyonda terör örgütü PKK/KCK adına korsan gösteriye katıldığı belirlenen yaşı 18'den küçük 3 kişi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, bir pompalı tüfek ve buna ait 86 fişek ele geçirdi.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifade işlemleri için Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 09:46
  1. Adana
  2. operasyon
  3. PKK
  4. Anadolu Ajansı
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