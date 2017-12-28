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Adana'da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltında

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kişi gözaltına alındı.

28 Aralık 2017 Perşembe 08:24
Adana'da PKK operasyonu: 13 kişi gözaltında

Kent merkezinde terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu, 2012 yılında örgüt adına yapılan korsan gösteride bir iş makinesini yaktığı ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı öne sürülen kişilerin evlerini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, şafak vakti operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubeleri ile ilçe emnniyet müdürlüklerine bağlı polislerin de destek verdiği operasyonda evlerde arama yapan ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 08:24
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