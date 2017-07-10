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Adana'da pes dedirten kaçak elektrik ayıbı

Toroslar EDAŞ Adana'da bir fabrikada tespit edilen kaçak elektrik kullanımınamüdahale ederek, yaklaşık 2750 meskenin bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen 8,1 GWh'lık elektrik kaybının yaşanmasını engelledi

10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:15
Adana'da pes dedirten kaçak elektrik ayıbı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) Adana'da bir  fabrikada tespit edilen Kaçak elektrik kullanımına müdahale ederek, yaklaşık 2750  meskenin bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen 8,1 GWh'lık elektrik kaybının  yaşanmasını engelledi. 

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, faaliyet  bölgelerinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik sağlayabilmek amacıyla dağıtım operasyonlarını titizlikle sürdürüyor.

Adana'da bir fabrikada kaçak elektrik kullanıldığının tespit eden  Toroslar EDAŞ ekipleri, kaçak kullanıma müdahale ederek yaklaşık 2750 meskenin  bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen  8,1 GWh'lık elektrik kaybının  yaşanmasını engelledi.

Toroslar EDAŞ ekipleri, fabrikada, kaçak enerjinin olduğu noktayı  tespit ederek fabrikayla ilgili gerekli yasal işlemi başlattı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 22:15
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