Adana'da pes dedirten kaçak elektrik ayıbı

Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) Adana'da bir fabrikada tespit edilen Kaçak elektrik kullanımına müdahale ederek, yaklaşık 2750 meskenin bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen 8,1 GWh'lık elektrik kaybının yaşanmasını engelledi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, Toroslar EDAŞ, faaliyet bölgelerinde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik sağlayabilmek amacıyla dağıtım operasyonlarını titizlikle sürdürüyor.

Adana'da bir fabrikada kaçak elektrik kullanıldığının tespit eden Toroslar EDAŞ ekipleri, kaçak kullanıma müdahale ederek yaklaşık 2750 meskenin bir yıllık elektrik tüketimine dek gelen 8,1 GWh'lık elektrik kaybının yaşanmasını engelledi.

Toroslar EDAŞ ekipleri, fabrikada, kaçak enerjinin olduğu noktayı tespit ederek fabrikayla ilgili gerekli yasal işlemi başlattı.