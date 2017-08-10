Adana'daki yağ fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var

Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağ fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi ölü, 2 kişi yaralandı. Kelemeti Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.



ÖLÜ VE YARALILAR VAR



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, işçilerden Emre Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Akgel ve Cengiz Bilen ise ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.