Adana'daki yağ fabrikasında patlama! Ölü ve yaralı var
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir yağ fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada gelen ilk bilgilere göre 1 işçi öldü, 1 işçi ise yaralandı.10 Ağustos 2017 Perşembe 12:29
Adana'nın Ceyhan ilçesinde yağ fabrikasında meydana gelen patlamada bir kişi ölü, 2 kişi yaralandı. Kelemeti Mahallesi'nde faaliyet gösteren fabrikanın kazan bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, işçilerden Emre Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Akgel ve Cengiz Bilen ise ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.