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Adana'da patlama! Kimyasal tesis...

Adana’da, kimyasal fabrika tesisinde meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

06 Temmuz 2017 Perşembe 06:30
Adana'da patlama! Kimyasal tesis...

İftaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.  Yangın, Sarıçam İlçesi Kürkçüler mevkisinde faaliyet gösteren kimyasal fabrikada meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yaşanan patlamayla çıkan yangın, itfaye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışıyor. AFAD ve itfaiye ekipleri tesisin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Patlama sırasında, fabrikanın karşısında bulunan akaryakıt istasyonun camlarının kırıldığı öğrenilirken, alınan ilk bilgilere göre ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye devam ediyor.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 06:30
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