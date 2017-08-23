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Adana'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:50
Adana'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 ile 48224 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necati Akmeşe yönetimindeki 01 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz'ın kullandığı 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ferhat Akmeşe ve Leyla Çağıltay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Çağıltay'a müdahale edemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gönderilen itfaiye erleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti.

Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çağıltay'ın hayatını kaybettiği, diğer 3'ünün ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:50
  1. Adana
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