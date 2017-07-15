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Adana’da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:24
Adana’da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Aslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Asri Mezarlık yanında meydana geldi.Mustafa D.’nin kullandığı 01 VE 773 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yakup K.’nın kullandığı 01 RR 677 plakalı ve 01 Y 9043 dorse plakalı tırın dorsesine yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mustafa D. yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:24
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